شاهد: أهالي وزوار محافظة الوجه يستمتعون بوجبة الإفطار على شاطئ البحر

جدة - عمرو شويل محافظة الوجه -الخليج 365:

يُعد تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك على شواطئ محافظة الوجه إحدى العادات المعروفة خصوصًا لدى أهل الساحل، إذ يعتاد أهل المحافظة والمقيمين فيها وزوارها على الخروج لتناول وجبة الإفطار على شواطئ المحافظة.

ويعد “شاطئ زاعم وشاطئ الدرر” من أشهر الشواطئ بالمحافظة والقريبة من النطاق العمراني، ويقوم معظم الأهالي بالخروج لتناول إفطارهم الرمضاني والاستمتاع بالأجواء البحرية على شاطئ البحر والمتنزهات البحرية التي هيئتها بلدية المحافظة.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية آراء عدد من الصائمين المتنزهين على البحر، مؤكدين في حديثهم أن الفطور على البحر له طعم مختلف خصوصًا مع منظر غروب الشمس على البحر قبيل الأذان ناهيك على التفكر في عظمة الخالق في أمواج البحر وأصواته المتلاطمة بالصخور والشعاب المرجانية.

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وأوضح المواطن مشاري سالم البلوي أن الفطور على البحر يعد إحدى العادات لدى أهل الساحل والبعض يتسابق على إقامته، مبينًا أنه يقيم هذه العادة مع أفراد عائلته في كل سنة بشهر رمضان.

ويذكر علي الشمري أحد الزائرين لمحافظة الوجه والقادم من مدينة حائل أن الفطور عند البحر له نكهة خاصة خصوصًا وأن ترى الشمس وهي تغرب في البحر مستشعرًا صنع الخالق، مؤكدًا أنه يقطع مسافة 500 كم للتمتع بمشاهدة منظر الغروب والجلوس على الشاطئ والاستمتاع بوجبة الإفطار والسحور.

وحول المأكولات الرمضانية أوضح الشمري أن الفول والمنتو يعدان من أهم الوجبات التي تكون على سفرة الإفطار البحرية كما لا نستغني عن المأكولات البحرية في وجبات الإفطار و السحور.