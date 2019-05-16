لهذا السبب عليك أن ترمش مراراً أثناء العمل على الكمبيوتر

حذّر الخبراء من أن موظفي المكاتب الذين يقضون ساعات طويلة يحدقون في شاشات الكمبيوتر يسببون ضرراً لعيونهم، لأنهم لا يرمشون بما يكفي، وفقا لموقع 24.

وفقًا للأبحاث، نميل بشكل طبيعي إلى أن نرمش بين مرة واحدة إلى ثلاث مرات في الدقيقة عندما نركز على الكمبيوتر، بالمقارنة مع ما يصل إلى 20 مرة في الأحوال الطبيعية.

ويساعد الرمش على إبقاء العين رطبة وخالية من الأوساخ والمهيجات، في حين أن انخفاض عدد المرات التي نغمض ونفتح فيها أعيننا، يمكن أن يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية وجفاف العينين والصداع، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشفت دراسة استقصائية شملت 2000 شخص بالغ، كيف يمضي عامل مكتب نموذجي أكثر من خمس ساعات ونصف في اليوم، وهو يحدق بشاشة الكمبيوتر، وقال 88% منهم إنهم يعانون من التعب ويشعرون بالجفاف وثقل في العينين.

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وقد أثر الصداع الناجم عن إجهاد العين على أكثر من ثلث العاملين في المكاتب، ويعاني واحد من كل خمسة موظفين من عدم وضوح الرؤية أو اضطرابها.

وقالت الدراسة إن 2 من كل 5 أشخاص لا يتذكرون آخر مرة أمضوا فيها يوماً كاملاً بعيداً عن الشاشات.

وقالت خبيرة العناية بالعيون صابرينا شاه ديساي: "توضح النتائج كيف استحوذت الشاشات على حياتنا. من الضروري أن يكون لدينا فترات راحة منتظمة من الضوء الاصطناعي والأجهزة الرقمية".