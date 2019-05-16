تعرف على فضل دعاء اليوم الـ11 من رمضان

ينشر "الخليج 365"، فضل دعاء اليوم الـ11 من رمضان.

ونحضر لك دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان وفضله وبعض الأدعية المفضله في شهر رمضان الكريم، فشهر رمضان يشتهر بالعبادات والقرب من الله عز وجل.

دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان :

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله:

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” اَللّـهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ فيهِ الاِْحْسانَ، وَكَرِّهْ اِلَيَّ فيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَّخَطَ وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ”.

فضل دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان:

“مَنْ دَعَا بِهِ كُتِبَ لَهُ حِجَّةٌ مَقْبُولَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله، وَ عُمْرَةٌ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ عليهم السلام،

وَ كُلُّ حِجَّةٍ مَعَهُ صلى الله عليه و آله تَعْدِلُ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَّةٍ مَعَ غَيْرِهِ،

وَ كُلُّ عُمْرَةٍ مَعَهُمْ عليهم السلام تَعْدِلُ سَبْعِينَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَعَ غَيْرِهِمْ”.