شكرا لقرائتكم مقتل 9 إرهابيين في عملية أمنية غرب العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 15 مايو 2019 / 17:57

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مقتل 9 إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" td عملية إنزال جوي، نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في صحراء وادي حوران بمحافظة الأنبار.



وقالت الخلية في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) : "في عملية نوعية لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد مباشر من طيران الجيش والتحالف الدولي، نفذت قيادة العمليات الخاصة الأولى عمليات إنزال جوي وتعقب لفلول عصابات داعش الإرهابي في صحراء وادي حوران أسفرت عن مقتل 9 من إرهابيي داعش".

وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن تدمير مقر قيادة ومخابئ أسلحة وعبوات ناسفة وأنفاق للتنقل والتخفي"، مشيرة إلى أن "العملية ما زالت مستمرة".