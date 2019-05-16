شكرا لقرائتكم السودان: اتفاق المعارضة والجيش على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 14 ساعة في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 15 مايو 2019 / 16:34

الخرطوم - أ ف ب، رويترز - أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان في وقت متقدّم أمس الثلثاء الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، على أن يُتمّم الاتفاق خلال 24 ساعة.



وقال الفريق ياسر عطا، أحد أعضاء المجلس، خلال مؤتمر صحافي: "تمّ الاتّفاق على أن تكون الفترة الانتقالية لتسليم السلطة ثلاث سنوات، تخصّص الأشهر الستة الأولى لأولوية التوقيع على اتفاقات السلام ووقف الحرب في كافة أرجاء البلاد".

وأضاف: "نعاهد شعبنا بأن يكتمل الاتفاق كاملاً سليماً يحقق طموحات شعبنا خلال أقل من 24 ساعة"، في إشارة إلى تشكيل مجلسي السيادة والوزراء. وبالنسبة للبرلمان، أوضح عطا الله أن الطرفين اتفقا على أن يتألف "المجلس التشريعي من 300 عضو، 67 في المئة منهم لقوى اعلان الحرية والتغيير و33 في المئة للقوى السياسية الأخرى".

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وقال القيادي في المعارضة مدني عباس مدني خلال المؤتمر ذاته أن "مجلس السيادة يتم تشكيله بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير". وكان الطرفان اتفقا الاثنين على هياكل السلطة المؤلفة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي على أن تحدد نسب المشاركة بين العسكريين والمدنيين في اجتماع لاحق.

وواصل المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات حوارهم اليوم الأربعاء سعياً إلى تحقيق تقدم جديد. ولم يعلن عطا كيف ستكون تركيبة مجلس السيادة الذي سيكون السلطة الأعلى خلال الفترة الانتقالية. لكن المعارض خالد عمر يوسف شدّد على أن "الأغلبية في مجلس السيادة يجب أن تكون مدنية".

وقال إن "كامل الصلاحيات ستكون في يد مجلس الوزراء"، مشيراً الى أن "وزيري الدفاع والداخلية فقط سيمثلان العسكريين وسيكون بقية الوزراء من المدنيين".