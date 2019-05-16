شكرا لقرائتكم فرنسا تدين بشدة استهداف منشأتي النفط بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - «الحياة» | منذ 14 ساعة في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 15 مايو 2019 / 20:28

أدانت فرنسا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط بمحافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أجنيس فون دير مول في بيان صحافي: «تدين فرنسا بشدة الهجمات التي نفذتها طائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين والتي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أجنيس فون دير مول في بيان صحافي: «تدين فرنسا بشدة الهجمات التي نفذتها طائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين والتي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها». ووصفت وفقاً لوكالة أنباء «رويترز» هذه الهجمات التي تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة بالتصرف غير مقبول.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تدين بشدة استهداف منشأتي النفط بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.