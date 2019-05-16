الصين تحث الأطراف اليمنية على المضى قدما فى الحوار السياسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوى" الأطراف اليمنية على وضع مصلحة بلادهم والشعب اليمنى فوق أى اعتبار، ومواصلة الحوار السياسى والتفاوض بشكل فعال.

وقال شيوى – فى كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى حول الوضع فى الشرق الأوسط نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس إن "الصين ترحب بالتطور الإيجابى الذى حدث مؤخرا بشأن إعادة نشر القوات" فى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تحت رقابة الأمم المتحدة.

وأضاف شيوي أن الأولوية في الوقت الراهن تتمثل في إجراء المشاورات والموافقة على تنفيذ اتفاق الحديدة وبعض التدابير الملموسة، ومن بينها تبادل الأسرى، مشيرا إلى أنه "على المدى البعيد، من الضروري إعادة إطلاق محادثات سياسية لإيجاد حل شامل ودائم للقضية اليمنية"

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