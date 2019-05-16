التحالف العربى يبدأ استهداف نوعى لأهداف عسكرية فى صنعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الخميس، بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية فى صنعاء، تشمل تحييد قدراتهم على تنفيذ الأعمال العدائية.

وقال التحالف - فى بيان نقلته قناة "العربية" الإخبارية - "إن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولى، واتخذنا كافة الإجراءات لحماية المدنيين"، مطالباً المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة"، مؤكدا أن جهود التحالف مستمرة ضد التنظيمات الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح التحالف أن القصف استهدف مخازن ومستودعات أسلحة في جبال عطان بصنعاء.

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