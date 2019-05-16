شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الموريتانى يتسلم طائرة نقل عسكرية من نظيره الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات المسلحة الموريتانية تسلمها طائرة نقل عسكرية من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وذكر بيان عسكرى موريتانى أن الطائرة المذكورة جاء تسليمها فى مقر قيادة الجيش الجوى فى نواكشوط تحت إشراف الفريق محمد الشيخ محمد الأمين ألمين قائد الأركان العامة للجيوش وبحضور اللواء محمد ولد احريطانى قائد أركان الجيش الجوى واللواء محمد تقى الله ولد الرايس مدير العتاد.

وأضاف البيان أن الطائرة المذكورة إسبانية ـ إندنوسية الصنع، معدة خصيصا لمهام الاستطلاع الجوي والإنزال المظلي ونقل الجنود والمؤن، بالإضافة إلى الإخلاء الطبي وعمليات البحث والإنقاذ.

وجاء تسليم الطائرة في ختام زيارة أداها وفد عسكري إماراتي إلى نواكشوط برئاسة اللواء راشد التنامسي قائد أركان القوات الجوية الإماراتية المساعد.

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