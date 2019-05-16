ملك البحرين: جاهزون للتعامل مع كل ما يهدد أمن واستقرار البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن البحرين جاهزة ولديها كل القدرة للتعامل مع ما يهدد أمنها واستقرارها وكافة إمكانياتها مسخرة لأمن شعبها. وطمأن آل خليفة المواطنين قائلا إن "الأوضاع في البحرين مستقرة ومعدلات النمو مبشرة وباعثة على التفاؤل"، وإن احتياجاتهم ستكون متوافرة في مختلف الظروف.

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