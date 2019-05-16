بسبب اتفاق "إقصائي"... "جماعات إسلامية" تهدد في السودان

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ووفقا لصحيفة "الجريدة" السودانية، هدد التيار بأن جميع الخيارات مفتوحة لمقاومة الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، والذي وصفه بالإقصائي.
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وأكدت قيادات التيار مصطفى إدريس ومحمد علي الجزولي والشيخ عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم، أن المجلس العسكري الانتقالي تعهد لهم بالوقوف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية.
ودشن تيار نصرة الشريعة ودولة القانون حملات للتوقيع على ميثاق أمان السودان، داعيا كل القوى السياسية للتوقيع عليه.
يذكر أن التيار يضم علماء ودعاة وزعماء عشائر ومشايخ طرق صوفية والحركة الإسلامية والإخوان المسلمين والجماعات السلفية وتيار المستقبل، بجانب قيادات الإصلاح الآن والجبهة الوطنية للتغيير.
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