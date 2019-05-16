أكدت الخارجية العراقية أن الوضع الأمني في البلاد مستقر، وننسق مع جميع الأطراف لحماية مصالحنا، حسبما أفادت "أكسترا نيوز".
وتصاعد التوتر في الخليج، حيث تعرضت عدة سفن لأعمال "تخريبية" بحسب ما أعلنت الرياض وأبوظبي، فيما عدل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خطط جولته للتوجه إلى بروكسل لبحث الملف الإيراني مع المسؤولين الأوروبيين.
وكانت الإمارات، أعلنت في بيان، أنّ أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرّضت لـ"عمليات تخريبية" في مياهها، أمس، قبالة إيران، في شرق الفجيرة بدون تحديد المنفذين واصفة الحادث بأنه "خطير"، كما أعلنت السلطات بالسعودية عن تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لـ"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية.
ودعت الإمارات، المجتمع الدولي إلى "القيام بمسؤولياته" لمنع "أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| "الخارجية العراقية": الوضع الأمني في البلاد مستقر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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