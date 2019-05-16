انطلاق برامج وفعاليات ليالي أبها الرمضانية بحديقة أبها الجديدة

ابها

انطلقت مساء يوم أمس الأربعاء ١٠/ ٩ /١٤٤٠ أولى فعاليات وبرامج ليالي أبها الرمضانية بحديقة أبها الجديدة وسط حضور الأهالي وعدد من رجال الاعلام والصحافة في عسير ورجال الثقافة بالمنطقة .



فيما بدأت فقرات الفعاليات والأنشطة الثقافية على مسرح البحيرة بفعاليات مشوقة للأطفال، اشتملت على الألعاب الرمضانية والتي شارك فيها فريق من الأطفال وسط مشاركة جميع الأطفال على المسرح.

فيما بدء العرض الثاني لفعاليات الثقافة والذي اشتمل على الحكواتي والتي أعطت طابع عن شهر رمضان في الماضي ونقل الثقافة عن ذلك الوقت و بمشاركة وتفاعل الجمهور مع الحكوات .

وبدأت عرض فوازير رمضان بعرض شيق للجمهور بمشاركة نخبة من الأطفال بالزي العسيري ..

فيما تميزت حديقة أبها الجديدة بموقع بحيرة السد تشغيل مدينة

الألعاب الترفيهية للأطفال أمام إقبال متزايد من الأطفال مساء يوم أمس.



وأكد عدد من الزوار لحديقة أبها الجديدة التنوع الجميل والتزيين والتجميل وإعادة روح الحياة للحديقة اسهم إسهام كبير في جلب الزوار لها ولعل ما يميزها ركن الحرف اليدوية والتراث وركن الأسر المنتجة والمواقع المخصصة للعائلات ذات الخصوصية وسط طبيعة جميلة .

Advertisements

وأفتتح المدير التنفيذي لشركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات بحديقة أبها الجديدة الأستاذ محمد بالفقية السفرة الحجازية بحضور شخصيات إعلامية كان من بينهم الأستاذ صالح بن خلوفة الاحمري مدير وكالة الأنباء( واس ) بالمنطقة والأستاذ سعيد مشهور مدير اذاعة أبها و الأستاذ احمد بن ابراهيم السروي مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمركز الثقافي بأبها وعدد من إعلامي ومثقفي المنطقة وعدد كبير من زوار الحديقة .



ورحب بالفقية بالحضور من زوار الحديقة ومقدم الشكر والتقدير لجمعية الثقافة والفنون بأبها على البرامج الثقافية والفنية.

وذكر بالفقية بأن يوم غداً هناك المزيد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية على مسرح البحيرة بحديقة أبها الجديدة من أبرزها المسامرات الثقافية وفقرة ثقافية وفنية عن الفطرة وغيرها من البرامج الثقافية الشيقة والجميلة والدعوة عامة للجميع.

وأضاف أن الفعالية مستمرة لمدة ثمانية أيام قادمة وسط أجواء رمضانية رائعة للزوار و مسابقات ثقافية وفعاليات فنية وألعاب للأطفال.