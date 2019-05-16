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صحيفة الخليج الإلكترونية
– دوري المحترفين
تنطلق مباريات الجولة الأخيرة من عمر دوري المحترفين اليوم في تمام العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، حيث ستشهد مواجهة الحسم بين كلا من النصر والباطن، وفي المقابل الهلال والشباب على لقب دوري المحترفين هذا الموسم.
ويحتاج النصر للفوز أمام الباطن من أجل التتويج باللقب دون النظر لنتيجة مباراة الهلال والشباب.
يستضيف النادي الأهلي نظيره إنبي في تمام الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، يحثًا عن الفوز للحفاظ على صدارة الدوري المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر مباريات اليوم: جولة الحسم بـ #دوري_المحترفين.. و #الأهلي المصري يواجه #إنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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