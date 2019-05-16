ليالي رمضانية” تدشن فعالياتها في حفل سحور بجدة

الخليج - محمد المليص

دشنت فعالية “ليالي رمضانية” أمس الثلاثاء نشاطها في حي الشاطئ بمدينة جدة، تحت مظلة الهيئة العامة للترفية، حيث أقامت حفل سحور بهذه المناسبة حضره عدد من الشخصيات العامة والإعلامية ونجوم وسائل التواصل الاجتماعي ولاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم.

وتتضمن “ليالي رمضانية” العديد من الأنشطة والفعاليات، من بينها بطولة للشطرنج يقيمها الاتحاد السعودي للعبة، بالإضافة إلى خيمة يشارك فيها عدد من الجهات ورواد الأعمال والأسر المنتجة، وبعض الأنشطة الترفيهية مثل قبة الألعاب الذهنية والقبة الرئيسية التي سيتوفر فيها الافطار اليومي خلال شهر رمضان.

وتستمر فعاليات “ليالي رمضانية” يوميا حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأكدت اللجنة المنظمة للفعالية إكتمال كافة التجهيزات لاستقبال الزوار وعوائلهم، لقضاء أوقات مميزة خلال ليالي الشهر الفضيل.