لاتسيو يتوج بـ #كأس_إيطاليا للمرة السابعة على حساب #أتالانتا

توج لاتسيو بلقب كأس إيطاليا للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على أتالانتا بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب “أوليمبيكو” في العاصمة روما.

سجل الهدف الأول النسور العاصمة البديل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 82، بعد رأسية مميزة من ضربة ركنية.

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وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، أطلق خواكين كوريا رصاصة الرحمة على أتالانتا بهدف رائع من مجهود فردي مميز.

وكان لاتسيو تأهل للمباراة النهائية بعد التغلب على ميلان، فيما تأهل أتالانتا على حساب فيورنتينا، بعدما أخرج حامل اللقب في المواسم الـ4 يوفنتوس.

لاتسيو بهذا التتويج بات في المركز الثالث بلائحة شرف كأس إيطاليا متساوياً مع انتر ميلانو، فيما أحرز غريمهم روما اللقب 9 مرات، ويتسيد اليوفي البطولة بـ13 لقب.