اختيار #المطيري للمشاركة في تحكيم منافسات الأطباق بـ #دورة_الألعاب_الاولمبية طوكيو 2020م

صحيفة الخليج الإلكترونية اختار الاتحاد الدولي للرماية، الحكم السعودي الدولي إبراهيم نايف المطيري كأول حكم وطني للمشاركة في تحكيم منافسات رماية الأطباق بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020م .

وجاء اختيار الحكم الدولي المطيري نسبة لما يتميز به من كفاءة وطنية على أعلى المستويات، وأيضا نسبة إلى تميزه في تنفيذ ما يوكل إليه من مهام تحكيمية وتفوقه أثناء مشاركاته في تحكيم العديد من بطولات كأس العالم والبطولات الآسيوية والعربية التي شارك فيها .

يذكر أن الحكم الدولي إبراهيم المطيري يعد أول حكم رماية وطني يتم اختياره للتحكيم في مثل هذا المحفل الدولي .

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