الاتحاد يعلن تأجيل موعد مغادرته إلى #المدينة_المنورة

وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل تويتر: “نظراً لظروف الطيران تقرر تأجيل مغادرة الفريق الأول لكرة القدم إلى المدينة المنورة، وسيؤدي الفريق مرانه على ملعب النادي الليلة، فيما يقوم الجهاز الإداري بالتواصل مع الجهات المختصة لتأمين رحلة بديلة”.

ويستعد الاتحاد بقيادة التشيلي خوسيه سييرا لخوض مباراة قوية ضد أحد مساء الغد الخميس في إطار منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل نادي الاتحاد حالياً المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة بينما نادي أحد بالمركز الأخير برصيد 18 نقطة وقد هبط بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى.