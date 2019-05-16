شكرا لقرائتكم خبر عن بدء قبول «Apple Pay» وسيلةً للدفع الرقمي.. هذه مزاياها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة أبل عن بدء قبول خدمتها المالية “أبل باي” وسيلةً للدفع في متاجرها الإلكترونية “آيتونز” و”آب ستور” ومشتريات خدمة الكتب، إضافةً إلى خدمة الموسيقى “أبل ميوزيك”، واشتراكات خدمة التخزين السحابي “آي كلاود”.

وحدّثت الشركة صفحتها للدعم، التي توضح طرق الدفع المتاحة في خدماتها المختلفة في جميع أنحاء العالم، وأصبحت تتضمن الآن أنه يمكن للمستخدمين في عدد من الدول استخدام “أبل باي” وسيلة للدفع.

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وأظهرت الصفحة، حسب البوابة العربية للأخبار التقنية، اليوم الأربعاء، أن الدول التي أصبحت تدعم خدمة أبل المالية تشمل: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وسنغافورة؛ وهونغ كونغ، وتايوان، وروسيا، وأوكرانيا، وفي الشرق الأوسط، الإمارات.

يُذكر أن الخدمة الجديدة تتيح للمستخدمين الحصول على استرداد نقدي بـ 2% على المشتريات بعد استعمال الخدمة، و3% استرداداً نقدياً لمنتجات آبل، التي تشمل الخدمات الرقمية المذكورة أعلاه.

ومن مزايا الخدمة “القدرة على إضافة العديد من بطاقات الائتمان والخصم، وطريقة أسهل للمستخدمين لإدارة اشتراكات التخزين الخاصة بخدمتي “أبل ميوزيك” وآي كلاود من تطبيق المحفظة Wallet”.