شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «المرور» لقائدي المركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت الإدارة العامة للمرور تأكيدها على ضرورة التزام قائدي المركبات بالمسار، مشيرةً إلى أن ذلك يسهم في تخفيف الازدحامات المرورية.

وقال “المرور السعودي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن “التنقل بين المسارات يزيد الازدحام المروري، كما أنه لا يتوافق مع قواعد السير الواردة في نظام المرور”.