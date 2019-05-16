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ملك الأردن والرئيس الفرنسى يبحثان مستجدات الوضع فى الشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى، والرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجى بين بلديهما، والتطورات الإقليمية الراهنة.

وعقد اللقاء بين الملك عبد الله الثانى والرئيس الفرنسى فى قصر الإليزيه، يوم الأربعاء، على هامش قمة "نداء كرايست تشيرتش" للتصدى للتطرف على الإنترنت.

 

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