قرقاش: أمريكا وفرنسا ستشاركان فى تحقيقات استهداف السفن فى خليج عمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أنور قرقاش أن الولايات المتحدة وفرنسا ستشاركان إلى جانب الإمارات فى تحقيقات استهداف السفن فى خليج عمان.

وقال قرقاش ـ فى مقابلة مع قناة "سكاى نيوز" الفضائية بثت الليلة أن هناك طلبات من دول أخرى للمشاركة فى التحقيقات، فيما يتوقع الانتهاء من التحقيقات بشأن السفن خلال اليومين المقبلين.

وأضاف الوزير الإماراتى، "تعاملنا مع قضية استهداف السفن بكل حكمة من خلال عدم إصدار أحكام مسبقة .. السعودية والإمارات والنرويج وجهوا رسالة لمجلس الأمن بشأن قضية استهداف السفن".

وأوضح قرقاش، أن الرسالة الإماراتية السعودية النرويجية تبلغ مجلس الأمن بالخطر على السلامة والأمن المتعلق بالملاحة الدولية، وقال: وجهنا رسالة مشابهة إلى منظمة الملاحة الدولية.

وشدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على أن استهداف السفن يمثل تحد جديد يتطلب التعامل معه بصبر وشفافية، قائلا: "حرصنا أن لا يكون التحقيق من الجانب الإماراتي فقط حتى يتمتع بشفافية أكبر".

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