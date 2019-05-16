ملك البحرين: بلادنا جاهزة ولديها كل القدرة للتعامل مع ما يهددها

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وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، أكد العاهل البحريني إدانة المملكة وشجبها بكل قوة للأعمال الإرهابية التي استهدفت محطات ضخ النفط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بهجوم بطائرات مسيرة مفخخة وإدانة الأعمال التخريبية التي استهدفت عدد من السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات.
© AP Photo / Evan Vucci
وطمأن الملك المواطنين قائلا إن "الأوضاع في البحرين مستقرة ومعدلات النمو مبشرة وباعثة على التفاؤل"، وإن احتياجاتهم ستكون متوافرة في مختلف الظروف.
وتشهد الفترة الحالية تراشقا بالتصريحات بين إيران والولايات المتحدة، التي تتهم طهران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، متهمة إياها بدعم منظمات إرهابية والتدخل في شؤون دول المنطقة.
وأرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات ترافقها مجموعة سفن حربية إلى المنطقة وطائرات استراتيجية من طراز "بي 52"، في الوقت الذي هددت فيه إيران بإغلاق مضيق هرمز في حال تم منعها من تصدير النفط.
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