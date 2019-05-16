رئيس وزراء اليابان يبلغ وزير الخارجية الإيراني بقلقه إزاء التوتر المتزايد في الشرق الأوسط

وفي اجتماع مشترك في العاصمة اليابانية، أبلغ آبي ظريف أنه يشعر بالقلق إزاء التوتر المتزايد في الشرق الأوسط، بحسب رويترز.
وتشهد الفترة الحالية تراشقا بالتصريحات بين إيران والولايات المتحدة، التي تتهم طهران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، متهمة إياها بدعم منظمات إرهابية والتدخل في شؤون دول المنطقة.
وأرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات ترافقها مجموعة سفن حربية إلى المنطقة وطائرات استراتيجية من طراز "بي 52"، في الوقت الذي هددت فيه إيران بإغلاق مضيق هرمز في حال تم منعها من تصدير النفط.
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