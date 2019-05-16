ليبيا... فايز السراج يتلقى دعوة لحضور القمة الإسلامية بمكة

طرابلس — سبوتنيك. وقالت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية على صفحتها على فيس بوك: "تلقى فخامة السيد / فائز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني دعوة من الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي التي ستعقد بمدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق 31 أيار / مايو 2019".

ومن المتوقع أن تشهد هذه القمة مداولات بين قادة بلدان منظمة التعاون الإسلامي ترسم معالم التوجهات المستقبلية للمنظمة على وجه الخصوص وللعالم الإسلامي عموما.