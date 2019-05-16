- 1/2
- 2/2
القاهرة- سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"إن مواجهات اندلعت الأربعاء، بين قوات الجيش والحوثيين في وادي شداد غرب مدينة قعطبة شمال الضالع".
© AP Photo / Hani Mohammed
وأشار إلى "إعطاب مدفعية الجيش شاحنة محملة بالأسلحة والذخيرة للحوثيين، كانت متجهة إلى موقع لهم بين منطقة معزوب ومديرية قعطبة".
فضلا عن ذلك، قال الجيش "إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الحوثيين، بمواجهات مع الجيش في منطقة القهرة شمال جبهة مريس (شمال الضالع)".
في السياق، "شنت مقاتلات التحالف غارات على تجمعات ومواقع للحوثيين في منطقة صبيرة وقرية بتار غرب مديرية قعطبة شمال الضالع".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني: 45 قتيلا من الحوثيين بمواجهات شمال الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.