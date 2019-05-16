الجيش اليمني: 45 قتيلا من الحوثيين بمواجهات شمال الضالع

القاهرة- سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"إن مواجهات اندلعت الأربعاء، بين قوات الجيش والحوثيين في وادي شداد غرب مدينة قعطبة شمال الضالع".

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وأضاف أن "المواجهات أسفرت عن مقتل 45 من الحوثيين وجرح آخرين، فيما لاذ عدد منهم بالفرار باتجاه منطقة الفاخر".

وأشار إلى "إعطاب مدفعية الجيش شاحنة محملة بالأسلحة والذخيرة للحوثيين، كانت متجهة إلى موقع لهم بين منطقة معزوب ومديرية قعطبة".

فضلا عن ذلك، قال الجيش "إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الحوثيين، بمواجهات مع الجيش في منطقة القهرة شمال جبهة مريس (شمال الضالع)".

في السياق، "شنت مقاتلات التحالف غارات على تجمعات ومواقع للحوثيين في منطقة صبيرة وقرية بتار غرب مديرية قعطبة شمال الضالع".