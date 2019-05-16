ترقية الأستاذ “بندر الحبيشي” للمرتبة السادسة

صحيفة الخليج الإلكترونية احتفل الأستاذ “بندر بن عبدالعزيز بن محمد الحبيشي” أحد منسوبي مستشفى ينبع العام بترقيته من المرتبة الخامسة إلى المرتبة السادية ونقل خدماته من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة Advertisements إلى المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة “أبو عناد” وعد الزملاء بوليمة دسمة تليق بهذه المناسبة. و “صحيفة الخليج الإلكترونية” تتقدم بالتهنئة “للأستاذ بندر” بهذه المناسبة متمنين له دوام التوفيق و النجاح

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