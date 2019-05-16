إنطلاق سوق #الانتقالات_الصيفية في #إنجلترا

بدأت رسمياً سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا بالساعات الأولى من يوم 16 مايو والتي تنتهي يوم 8 أغسطس المقبل.

مواعيد الميركاتو الصيفي في إنجلترا تغيرت منذ العام الماضي، وباتت تختلف عن باقي أوروبا، حيث يبدأ الميركاتو الأوروبي يوم 1 يونيو وينتهي في الساعات الأخيرة من يوم 31 أغسطس.

الهدف من هذه التغييرات كان إنتهاء الانتدابات بالنسبة للأندية الإنجليزية قبل إنطلاق مباريات الموسم بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن يكون هذا الميركاتو حافلاً كما هي العادة في الدوري الأقوى في العالم، وخاصة بالبنسة للأندية الـ6 الكبرى في البريمرليج (بيج 6).