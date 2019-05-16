فيديو.. وزير النقل اليمنى السابق: الشرعية مخترقة بمن يعملون على تخريب اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مراد الحالمى، وزير النقل السابق، إن الحكومة الشرعية اليمنية مخترقة من بعض الشخصيات التي سمحت بنفوذ أشخاص مثل وزير النقل الحالي والذي دأب على مهاجمة التحالف العربى و تصنيفهم على أنهم كونهم أعداء رغم أن التحالف داعم لليمن، كما يقوم بتعطيل مؤسسات وزارة النقل فى اليمن.
وأضاف الحالمى، فى تصريحاته لبرنامج "قضايا" على قناة الغد المشرق اليمنية، أنه على الرغم من الدعم الكبير المقدم من دول التحالف للحكومة اليمنية في كافة القطاعات مثل الكهرباء والطاقة والاقتصاد إلا أننا نجد أن قطاع النقل هو القطاع الوحيد المعطل.
وقال الحالمى، إن وزير النقل الحالي كان يدعم مليشيا الحوثي الانقلابية قبل الانقلاب وبمجرد تعيينه عمل على تغيير مدير مكتب وزارة النقل ومسؤول تنسيق العمليات الإنسانية مع التحالف العربي وهو القرار الذي قوبل بالرفض ثم أقال طارق عبده علي وكذلك تم رفض هذا القرار وغيرها من القرارات التي قوبلت برفض كبير داخل أروقة الوزارة ومن الرئيس نفسه ورئيس الحكومة كما تم فرض الإتاوات على السفن التجارية مقابل منحها تراخيص شكلية بينما التحالف العربي هو من يقوم بهذه المهمة وغيرها من القرارات.
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