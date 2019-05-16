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بنغازي — سبوتنيك. وقال بوكريم في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "أمر الترتيبات الأمنية بمدينة درنة العميد محمد فرج، أكد على أن الترتيبات الأمنية المشتركة رقم 1 لسنة 2019 لتأمين مدينة درنة يشارك في تنفيذها جهاز الدعم المركزي شحات ومديرية أمن شحات".
© REUTERS / HANI AMARA
وفي سياق متصل أكد العميد محمد فرج آمر ترتيبات الخطة الأمنية بمدينة درنة أن الخطة تهدف إلى تأمين كافة المرافق الحيوية.
وقال فرج في تصريح لوكالة سبوتنيك إن "الخطة هدفها تأمين كافة المرافق الحيوية، والحفاظ على الأمن وإحكام السيطرة الأمنية عن كافة المنافذ ومخارج المدينة"، مشيرا إلى أن "الدوريات المشاركة في الخطة تبذل جهود استثنائية في حفظ الأمن والأمان بالمدينة وهناك تعاونا من المواطنين لحفظ الاستقرار، وكذلك تفعيل عمل الدوريات والتمركزات الأمنية، وتسيير حركة المرور".
وتابع أن "الأجهزة الأمنية على أتم الاستعداد لضبط الأشخاص المطلوبين على ذمة قضايا جنائية لدى النيابة العامة بدرنة واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار".
يشار أن وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف قد أعلن في أبريل الماضي البدء في تطبيق الترتيبات الأمنية رقم 1 لعام 2019 لتأمين مدينة درنة بإمرة العميد محمد فرج سليمان مدير مديرية الأمن بمدينة شحات بالتعاون مع مديرية أمن شحات وجهاز الدعم المركزي في عملية التأمين.
كانت هذه تفاصيل خبر مديرية أمن شحات الليبية تكشف تفاصيل الخطة الأمنية لتأمين مدينة درنة شرقي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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