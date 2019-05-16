شكرا لقرائتكم خبر عن هروب مريض نفسياً عارٍ للشوارع من أحد مستشفيات جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

أجرى فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكة المكرمة جولة تفقدية لأحد المستشفيات في محافظة جدة، رصد خلالها العديد من الملاحظات.

وجاءت أبرز الملاحظات التي رصدتها الجمعية، هروب مريض نفسياً من طوارئ المستشفى للشوارع المجاورة بدون لباس يغطي عورته، أثناء زيارة أعضاء الجمعية.

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ورصدت الجمعية خلال جولتها عدم وجود تنسيق مع الجهات الأمنية، وكذلك مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمعالجة الحالات العاجزة عن دفع أجرة العلاج وحالات الإقامة الطويلة.

كما رُصد وجود أشخاص لهم 3 سنوات بالمستشفى، وسيدة تبلغ من العمر 75 عاماً يرفض ابنها الوحيد تسلمها، وحالات أخرى تحتاج إلى دار رعاية اجتماعية وتدخل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وانتقد أعضاء الجمعية نقص الكوادر التمريضية وغياب آلية التعامل مع الحالات النفسية، وغياب التواجد الأمني والجهات الأمنية لمباشرة حالات العنف الأسري والحالات الجنائية والمرورية ونقص الخدمات الطبية.

وطالب أعضاء الجمعية، في نهاية الجولة شرطة جدة باستحداث مكتب أمني داخل المستشفى؛ وذلك لحماية منسوبي المستشفى، وكذلك التعامل مع الحالات الجنائية، وغيرها التي ترد للمستشفى.