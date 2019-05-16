الجيش السوداني يعلق الحوار حتى رفع الحواجز من الطرق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

علّق المجلس العسكري الانتقالي في السودان الاربعاء الجلسة النهائية لحواره مع قوى الحرية والتغيير بشأن الفترة الانتقالية وتسليم السلطة، حتى يقوم المتظاهرون بفتح الطرق المغلقة في أجزاء من الخرطوم، حسب ما قال قادة الاحتجاج.

وقال رشيد السيد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير لفرانس برس "المجلس العسكري علّق المفاوضات، لقد طلبوا ان نزيل الحواجز من الطرق في مناطق من العاصمة".