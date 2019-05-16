يحيا الملك

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كان 15 مايو 2019 يوماً تاريخياً للشارقة بعد فوزه بلقب دوري الخليج العربي للمرة السادسة في تاريخه، والأولى منذ عام 1996.

وجاء فوز الشارقة باللقب بعد تخطيه عقبة الوحدة 3-2 في مباراة جماهيرية أقيمت أمس على استاد خالد بن محمد في الجولة 25.

وهنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة فوز «الملك» باللقب.

وقال سموه «أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة فوز نادي الشارقة الرياضي بدرع دوري الخليج العربي للمحترفين 2018-2019».

وتابع سموه «بكل تأكيد، هذا الفوز المستحق لنادي الشارقة يأتي مكملاً ومحققاً لرؤى صاحب السمو حاكم الشارقة التي أسس لها سموه منذ سنوات مضت، وتمثلت في الاهتمام اللامحدود بالشأن الرياضي.. والتهنئة إلى مجلس الشارقة الرياضي، على ما بذلوه من جهود مقدرة في متابعة الأندية والتواصل معها ودعمها، وإلى مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وشركة كرة القدم بالنادي على ما بذلوه طوال الموسم الحالي، ووقوفهم على كل ما يحتاجه الفريق، ودعمه حتى نال ما يستحقه من تقدير بالفوز، والعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى لتكون انطلاقة قوية للنادي العريق بالإمارة.. والتهنئة موصولة كذلك للاعبي الفريق ومدربهم على ما قدموه من عطاء متواصل منذ بداية الدوري وحتى التتويج، بكل حماس وثقة وإصرار على الفوز وتحقيق حلم جمهور النادي الذي نبارك له هذا الفوز بوقفتهم الكبيرة مع النادي طوال الموسم، متمنين لنادي الشارقة الرياضي كل التوفيق في القادم من منافسات».

وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، راعي النهضة الرياضية في الإمارة وداعمها الأول، بمناسبة فوز نادي الشارقة الرياضي بدرع دوري الخليج العربي للمحترفين 2018-2019.

وقال سموه: «إنجاز آخر للألعاب الجماعية في أندية الإمارة لهذا العام الرياضي، جعل من منصات التتويج تفخر بعودة الأبطال، كافة تلك الإنجازات تعكس الاهتمام اللامحدود، والمتابعة المباشرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، لأندية الإمارة في كافة أنشطتها ومنافساتها، مما كان له الأثر الكبير على النادي في تحقيق طموحاته، وطموحات جمهوره في التربع على عرش أندية الدولة في أكبر منافسة دورية».

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كما هنأ سموه مجلس الشارقة الرياضي، ومجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وشركة كرة القدم بالنادي، ومدرب الفريق والجهاز الفني، ولاعبي الفريق على ما بذلوه من جهود متواصلة منذ بداية الموسم حتى وصول الفريق إلى منصة التتويج، وجمهور نادي الشارقة الرياضي الوفي على حضوره ودعمه وتشجيعه للاعبي الفريق في كافة المباريات، متمنياً لكافة فرق الإمارة التوفيق في مختلف الرياضات والمسابقات.

كما هنأت سمو الشيخة جواهر القاسمي حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، فريق الشارقة بمناسبة فوزه باللقب.

وكتبت سموها عبر حسابها في «تويتر»: «ألف مبروك لأبنائنا لاعبين وإداريين، وعبد العزيز العنبري مشكورين ما قصرتوا مجهودكم كبير، والفرحة أكبر تستاهلون.. أنتم أحق بالدرع ما راح تعبكم سدى.. مبروك مبروك الله يفرحكم مثل ما فرحتم الجماهير».

وأتى التتويج بنكهة برازيلية، بعدما سجل البرازيليان إيجور كورونادو (30 و57) وويلتون سواريز (46) أهداف «الملك»، في حين سجل البرازيلي ليوناردو داسيلفا (40) والأرجنتيني سيباستيان تيغالي (76) هدفي الوحدة.

وكان الشارقة الذي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة عن منافسه شباب الأهلي يحتاج إلى ثلاث نقاط ليتوج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 1996، وهو ما حققه أمام الوحدة.

وعزز الشارقة مركزه الأول برصيد 56 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي الفائز على ضيفه بني ياس بأربعة أهداف سجلها محمد سبيل (16) والأرجنتيني ماورو دياز(30) والأكوادوري خايمي أيوفي (85) والمولدوفي لوفانور (90) مقابل هدف للكولومبي مايكل أورتيغا (7).

وتنازل الجزيرة عن المركز الثالث لصالح العين بعد تعادله مع ضيفه الظفرة بهدف سجله خلفان مبارك من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة ل «فخر أبوظبي»، مقابل هدف للظفرة سجله محمد الحمادي في الدقيقة 88. وتراجع الجزيرة إلى المركز الرابع وله 45 نقطة.

وعزز العين حظوظه في ضمان أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل بعدما هزم ضيفه الوصل بخمسة أهداف سجلها البرتغالي روبن روبيرو (3 من ركلة جزاء) ونادر يحيى (6) وفلاح وليد (19) والبرازيلي كايو فرنانديز (27) وخالد البلوشي (38)، مقابل هدف لناصر نور (80).

ورفع العين رصيده في المركز الثالث إلى 46 نقطة، وبقي الوصل سابعاً وله 33 نقطة.