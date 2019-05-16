محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، استنكر خلاله الأعمال التخريبية التي تعرضت لها مؤخراً، أربع ناقلات تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات. وأكد الملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال، تضامن بلاده ووقوفها مع دولة الإمارات، للتصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، عن شكره وامتنانه، لما أبداه الملك عبدالله الثاني، من مواقف أخوية تجاه دولة الإمارات، وتضامن بلاده مع الدول الشقيقة، إزاء كل ما تتعرض له المنطقة من تحديات وتهديدات، تستهدف تقويض أمنها واستقرارها وسلامة شعوبها. (وام)