سلطان يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”:

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، مساء أمس في قصر البديع العامر، التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة دوام التقدم والريادة.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية الفضيلة من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وشيوخ القبائل وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ومن ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وأعضاء السلطة القضائية والنيابية بالدولة ووفد الجامعة القاسمية.

وعبر المهنئون عن تهانيهم القلبية بهذه المناسبة، راجين المولى أن يعيدها وأمثالها على الدولة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ للدولة وشعبها الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات.

حضر الاستقبالات كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي مدير مكتب رئيس مجلس النفط، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي وعدد من الشيوخ، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعدد من رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.