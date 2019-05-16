شكوى إماراتية سعودية بشأن الهجوم التخريبي للسفن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدّمت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الهجوم التخريبي الذي وقع، الأحد الماضي، على أربع سفن تجارية قبالة ميناء الفجيرة، شرق دولة الإمارات، بينما تتوالى ردود الفعل على الحادث. وأعربت سلطنة عمان عن أسفها لتلك الهجمات «غير المسؤولة».

وقالت الإمارات والسعودية في الشكوى، إن الهجمات هددت أمنَ حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية، وحياة الطواقم على متن السفن، وزادت خطر حدوث كارثة بيئية.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد أعلنت أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح الأحد الماضي لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات. وذكرت أن الأضرار، التي لحقت بالسفن ليست جسيمة، ولم تقع أي إصابات بشرية، كما لم يحدث أي تسريب نفطي أو تأثير بيئي لما حدث.

وأكد مدير إدارة شؤون النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عبدالله الهياس، في تصريحات ل«سكاي نيوز عربية» أن دولة الإمارات ستتخذ إجراءات احترازية إضافية لضمان حماية وسلامة حركة الملاحة البحرية.

وذكرت وزارة الخارجية أن فرقاً متخصصة تجري تحقيقات من أجل كشف ملابسات الحادث التخريبي، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، على أن تقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج، حين الانتهاء من إجراءاتها.

ولاقت الأعمال التخريبية بحق السفن موجة تنديد عربية ودولية، وأكدت عواصم عديدة تضامنها مع الإمارات في التصدي لكل المحاولات الرامية لزعزعة استقرارها.

في الأثناء، عبرت سلطنة عمان، أمس الأربعاء، عن أسفها للهجمات «غير المسؤولة» على سفن تجارية بينها ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات هذا الأسبوع، ودعت إلى تضافر الجهود لتجنب الحوادث التي تضر بأمن واستقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية إن السلطنة «لتؤكد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل سلامة الملاحة البحرية وتجنب أية مسببات من شأنها المساس بأمن واستقرار المنطقة». (وكالات)