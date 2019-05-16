قرقاش: المنطقة تمر بمرحلة حساسة والإمارات ستواصل ضبط النفس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة للغاية وأن الإمارات ستواصل التحلي بضبط النفس والصبر.

وقال قرقاش في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات إنه ليس في مصلحة أي طرف نشوب أي صراع مفتوح في المنطقة وإن الإمارات ستفعل ما في وسعها من أجل تجنب الحرب وتجنب أي تصعيد للموقف.

وأشار إلى أن الإمارات تتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا في التحقيقات الجارية حالياً وأن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة. وأكد أن الدولة تواصل التنسيق مع الدول الصديقة وحلفائها لضمان الأمن الإقليمي وأنها تحرص على عدم التصعيد.

وفيما يتعلق بإيران أكد الوزير قرقاش أنه على طهران التعامل مع مخاوف المجتمع الدولي.. ومن الضروري أن تغير سلوكها الإقليمي وأفعالها وأن تتعامل مع المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي على المدى الطويل.

كما أكد في الوقت ذاته أن الإمارات ستواصل الدفاع عن نفسها وستواصل العمل على حماية أمنها القومي . وشدد على قدرة الإمارات على ضمان أمنها واستقرارها مشيرا في ذات الوقت إلى أن سيناريو الصراع المفتوح يجب تجنبه والتمسك بالخيار الدبلوماسي. (وام)