السيسي يفتتح عدداً من المشروعات القومية

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افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، عدداً من المشروعات القومية، أبرزها امتداد «محور المشير»، وجسر «تحيا مصر» أو «محور روض الفرج»، أعلى نهر النيل، والذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأعرض جسر في العالم.

ويعد «محور روض الفرج»، جزءاً من «محور الزعفرانة مطروح»، و«محور الضبعة»، وامتداداً للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وقال السيسي، خلال الافتتاح، إن الاستعجال في الانتهاء من أكبر قدر من العمل في تدشين الجسور، كان مبرراً جداً، بالرغم من الانتقادات التي واجهناها، لافتاً إلى أن كل إنجاز تم عمله هو توفير في الوقت والجهد والأموال، موضحاً أن «محور روض الفرج» كان من المفترض الانتهاء منه بعد شهرين، ولكن تم ضغط المدة الزمنية لكي يشعر المواطنون بالاستفادة منه، لتيسير الحركة على مستخدمي السيارات، مضيفاً: «لو كنا انتظرنا للفترة الثانية لإنفاق حجم الأموال خلال السنوات الأربع الماضية في المشروعات التنموية التي أطلقت، لم نكن نستطيع إطلاقها»، وذلك «لأن الأرقام خلال السنوات الأربع الماضية مختلفة عن الآن».

وبدأ العمل بتشييد «محور تحيا مصر» منذ 2016، ولم يتوقف العمل ثانية واحدة. يذكر أن العمل بجسر 6 أكتوبر استغرق 17 سنة، بينما استغرق العمل في محور «تحيا مصر» أقل من 4 سنوات.

وخلال الافتتاح، سلَّم طلال عمر، المدير الإقليمي لموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية بالشرق الأوسط، شهادة الموسوعة إلى المهندس محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب، المنفذة للمشروع، ووصفت الموسوعة العالمية محور تحيا مصر ب«الجسر الأعرض على مستوى العالم، وأدرجته ضمن الموسوعة».

ويربط محور «روض الفرج» بحسب فيلم تسجيلي عرض خلال الاحتفالية، شرقي القاهرة بغربيّها، ويتكون من اتجاهين كل اتجاه يضم ست حارات مرورية بعرض 64.5 متر، ويمتد ليصل العاصمة القاهرة بباقي محافظات البلاد المختلفة، وصولاً إلى محافظة مطروح في أقصى شمال غربي مصر. ويهدف مشروع المحور إلى تقليل زمن الرحلات بين شرقي البلاد وغربيّها والعكس، دون ضرورة المرور بقلب القاهرة، مما يساعد بشكل كبير على حل الأزمات المرورية وانسياب الحركة.

ويضم جسر «تحيا مصر» المعلق أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل بعرض يصل إلى 300 متر وارتفاع أعمدة يصل إلى 100 متر ويتحمل أوزاناً ثقيلة تصل إلى 120 طناً.

وأشارت أرقام شركة «المقاولون العرب» المنفذة للمشروع، إلى أن إجمالي أعمال الخرسانة في محور «روض الفرج» بلغ مليون متر مكعب، و280 ألف طن من الحديد، ويضم هيكلاً معدنياً علوياً فوق النيل يزن سبعة آلاف طن، فضلاً عن 1500 طن كابلات حاملة.