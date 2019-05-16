الفلسطينيون يتشبثون بحق العودة في الذكرى الـ71 للنكبة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت فعاليات إحياء الذكرى ال71 للنكبة، أمس، الموافق 15 مايو/أيار من كل عام، في الوطن والشتات، وفي كافة أماكن التواجد الفلسطيني، ودوّت صافرات الحداد في كافة المحافظات لمدة 71 ثانية، بعدد سنوات التهجير، ورفض الفلسطينيين النيل من حقوقهم، في حين أصيب 65 فلسطينياً؛ بينهم 22 طفلاً باعتداءات الاحتلال على حدود قطاع غزة خلال مشاركتهم في مسيرات النكبة، في حين تسبب بالون حارق بإشعال أراضٍ في إحدى مستوطنات غلاف غزة.

ويتذكّر الفلسطينيون في هذه الذكرى تهجير أجدادهم من أرضهم قسراً على يد العصابات الصهيونية عام 1948، وما رافقه ذلك من جرائم قتل، وتشريد. وأحيا الآلاف، الذكرى، بمسيرة مركزية انطلقت من أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، باتجاه ميدان ياسر عرفات وسط رام الله. ودوت صفارة الإنذار في تمام الساعة 12:00 ظهراً، وقف خلالها المشاركون بصمت لمدة71 ثانية، في دلالة رمزية على مرور 71 سنة على نكبة أبناء الشعب الفلسطيني، وتهجيرهم القسري من بيوتهم وأراضيهم.

واتشحت المسيرة بالسواد؛ حيث ارتدى المشاركون القمصان التي تحمل «بوستر» النكبة ورفعوا الأعلام الفلسطينية، والرايات السوداء ومفاتيح العودة، ولافتات تحمل أسماء القرى المهجرة، ورددوا الشعارات التي تؤكد استمرار النضال الوطني حتى تحقيق الاستقلال والعودة، والداعية إلى الوحدة الوطنية في وجه المؤامرات.

وأكد المتحدثون في المهرجان، أن الشعب لن يتخلى عن حقه المقدس بالعودة إلى وطنه وأرضه مهما طالت السنين، مشددين على أن حق العودة جوهر القضية الفلسطينية.

ودعا المتحدثون إلى تعزيز الوحدة الوطنية «التي تشكّل الصخرة التي تتحطم عليها جميع المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا ومشروعنا الوطني». وأصيب 65 فلسطينياً على الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال مشاركتهم بمسيرات حاشدة على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ لإحياء ذكرى النكبة وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه عام 1948. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة في تصريح صحفي، إن 65 فلسطينياً أصيبوا برصاص قوات الاحتلال خلال فعاليات (مليونية الأرض والعودة) شرقي قطاع غزة من بينهم 22 طفلاً.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال الذين يتمركزون خلف التلال والكثبان الرملية وداخل آلياتهم العسكرية المنتشرة على طول السلك الفاصل، فتحوا النار وأطلقوا وابلاً كثيفاً من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مئات المواطنين الفلسطينيين الذين توافدوا إلى عدد من المناطق شرقي القطاع؛ للمشاركة في المسيرات السلمية. وأضافوا: إن قوات الاحتلال أحضرت آليات عسكرية تقوم بضخ المياه العادمة تجاه المتظاهرين الذين يتواجدون على مقربة من السياج الفاصل.

وأعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اختتام فعاليات مليونية العودة، أمس، بالدعوة للمشاركة في الجمعة القادمة على حدود غزة، والتي تحمل عنوان: «جمعة ماراثون العودة».

وأعلنت وسائل إعلام «إسرائيلية»، عن اندلاع حريق في منطقة مفتوحة بمستوطنة «سدوت نيغف» في منطقة النقب الغربي، مدعية أن بالوناً حارقاً أطلقه متظاهرون من إحدى نقاط التظاهر على طول السياج المحيط بالقطاع؛ تسبب باندلاع الحريق. وقالت المصادر العبرية: إن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد النيران، في الوقت نفسه تعمل طواقم الإطفاء على إخماد حريق شب في منطقة «نتيفوت» بالجنوب، مشيرة إلى أن التحقيق سيستمر لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

(وكالات)