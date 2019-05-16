شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس العسكرى الحاكم فى السودان يعلن وقف التفاوض مع المحتجين 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس المجلس العسكرى الحاكم فى السودان الفريق ركن عبد الفتاح البرهان فى بيان تلفزيونى إن المجلس قرر "وقف التفاوض (مع قوى إعلان الحرية والتغيير) لمدة 72 ساعة حتى يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق" بعد أن خرق المحتجون اتفاقا بشأن وقف التصعيد.

وأضاف رئيس المجلس أن من القرارات الأخرى "إزالة المتاريس جميعها خارج منطقة الاعتصام" عند وزارة الدفاع فى وسط الخرطوم والتى أقامها المحتجون.