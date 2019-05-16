رئيس الوزراء العراقي: نطمح لزيادة التبادل التجاري مع تركيا

إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الأربعاء، أن بلاده تطمح لزيادة التبادل التجاري مع تركيا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

وقال عبد المهدي، "كانت لدينا مباحثات في أمور كثيرة مع الرئيس أردوغان، وناقشنا المشاريع الصناعية والزراعية ومسألة النفط والمياه والمنافذ الحدودية، وأمور كثيرة أخرى، وسيتم متابعتها بشكل جدي".

وأضاف أن "حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا سجل أرقاماً كبيرة".

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وشدد عبد المهدي، على أن "العراق لن يسمح بأي عدوان على تركيا من الأراضي العراقية".

ولفت إلى أن "العراق اليوم مستقر وآمن، بالرغم من من أن داعش يحاول أن يعيد بناء نفسه من جديد وذلك عبر خلاياه النائمة والمعزولة".

وأشار إلى أنه "كانت هنالك اتفاقيات أمنية بين العراق وتركيا منذ 2008، ولم يعمل بها بشكل جدي لذلك سيتم إضافة مستجدات إلى هذه الاتفاقية لحل كافة الإشكالات".

وأردف عبد المهدي، أن "تركيا والعراق شعبان في أمة واحدة، وتجمعهما مصالح مشتركة وتاريخ واحد".

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