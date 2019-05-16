"الخطوط التركية" تنظم إفطارا رمضانيا في أربيل العراقية

أربيل/ مازن ماجد أسعد بقال/ الخليج 365

نظمت شركة الخطوط الجوية التركية، الأربعاء، إفطارا رمضانيا في مدينة أربيل، شمالي العراق.

وتخلل حفل الإفطار، الذي شارك فيه ممثلو وكالات السفر والسياحة بالمدينة، فقرات للرقص الصوفي، قدمتها مجموعة من "الدراويش" الأتراك.

وشارك في الإفطار، المتحدث باسم حكومة إقليم شمال العراق سفين دزايي، ووزير البلديات والسياحة نيفروز مولود، ووالي أربيل نيفزاد هادي.

كما حضره القنصل العام التركي في أربيل، هاكان قره تشاي، والنائب التركماني في برلمان الإقليم آيدن معروف، إضافة إلى ممثلي القطاع السياحي والمصرفي الأتراك والعراقيين.

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وفي حديث للأناضول، قال مدير الشركة في أربيل، طولغهان أكباش، إن الخطوط التركية، الأكثر تنظيما للرحلات الجوية نحو أربيل، بإجمالي 18 رحلة أسبوعيا، انطلاقا من إسطنبول.

وأشار إلى تنظيمها رحلات من أربيل، نحو كل من ولايتي غازي عنتاب، وديار بكر التركيتين، بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، لكلا الوجهتين.

وأعلن أكباش، قرب إطلاق 4 رحلات من مطار صبيحة الدولي غوكشن في إسطنبول، ورحلتين من ولاية أنطاليا، نحو أربيل أسبوعيا، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن حوالي 250 شخصا، شاركوا في هذا الإفطار الرمضاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.