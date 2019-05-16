في ذكرى "النكبة".. وقفة أمام القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول

إسطنبول/ صهيب قلالوة/ الخليج 365

نظمت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، الأربعاء، وقفةً احتجاجية، أمام القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول، في الذكرى الـ 71 للنكبة الفلسطينية.

وشارك بالوقفة العشرات من المتضامنين الأتراك والأوروبيين والعرب، مطالبين دول وأحرار العالم بوقف جميع أشكال التعامل مع إسرائيل.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وصوراً للعدوان الأخير على قطاع غزة، ولافتات تدعو العالم لتضامن حقيقي مع الشعب الفلسطيني، ووقف التعاون مع إسرائيل.

وقالت "موتولو أورز"، إحدى أعضاء حركة مقاطعة إسرائيل، إننا "نؤكد على تضامننا مع مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة، والتي تأتي في الذكرى الـ 71 للنكبة الفلسطينية".

وأضافت في بيان تلته خلال الوقفة: "قبل 71 عاماً هجرت العصابات (الصهيونية) الفلسطينيين من أرضهم دون وجه حق، واليوم بات المواطن الفلسطيني لاجئاً في كل دول العالم".

وشددت على أن "البعض يظن أن الفلسطيني ترك دياره أو باعها، وهذا شئ مغلوط، فالعصابات الصهيونية قامت بعملات تهجير قسري للفلسطينيين من حيفا وعكا والناصرة والقدس والرملة، وارتكبت خلال عملية التهجير العشرات من المذابح".

وتابعت:"هناك حق للفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وهذا حق أساسي، ولا ينبغي لأحد التنازل عنه".

Advertisements

وفي تصريحات للأناضول، قال "نيكولا ساحسي" (فلسطيني مقيم في تركيا): "نرى اليوم أن مقاطعة الكيان الصهيوني، أهم سبل نجاح القضية الفلسطينية في نضالها".

وأضاف "نقول لدولة الاحتلال ليس لكم وجود في أي مكان، ستبقون ملاحقين سياسياً ودبلوماسياً وثقافياً".

وحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، حركة فلسطينية ذات امتداد عالمي تسعى لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة وتعمل من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتدعو لوقف التعامل مع إسرائيل.

كما تدعو الحركة لمقاطعة الشركات الإسرائيلية وكذلك الدولية المتواطئة في انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، ومقاطعة المؤسسات والنشاطات الرياضية والثقافية والأكاديمية الإسرائيلية.

ويُطلق مصطلح "النكبة" على عملية تهجير الفلسطينيين، من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة"، عام 1948.

واضطر نحو 900 ألف فلسطيني لمغادرة ديارهم، في ذلك العام الذي شهد تأسيس دولة إسرائيل، هربا من "مذابح" ارتكبتها عصابات صهيونية، أدت إلى مقتل نحو 15 ألف فلسطيني، بحسب تقرير حكومي فلسطيني.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.