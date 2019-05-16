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بالفيديو : لحظة تتويج نادي #أبها بدرع #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان للدرجة الأولى

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صحيفة الخليج الإلكترونية

صحيفة الخليج الإلكترونية

توج نادي ابها بدرع دوري الامير للدرجة الأولى بعد ان صعد رسميا لدوري المحترفين بعد التعادل مع الخليج بهدفين لكل فريق .

كان نادي أبها قد حصد 69 نقطة في المركز الأول لدوري الامير محمد بن سلمان للدرجة الأولى وصعد رسميا لدوري المحترفين.

كان قد صعد إلى دوري المحترفين في موسم 2007-2008 للمرة الثانية في تاريخه، لكنه هبط إلى دوري الدرجة الأولى في موسم 2008-2009.

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