بالفيديو : لحظة تتويج نادي #أبها بدرع #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان للدرجة الأولى

صحيفة الخليج الإلكترونية توج نادي ابها بدرع دوري الامير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بعد ان صعد رسميا لدوري المحترفين بعد التعادل مع الخليج بهدفين لكل فريق . كان نادي أبها قد حصد 69 نقطة في المركز الأول لدوري الامير محمد بن سلمان للدرجة الأولى وصعد رسميا لدوري المحترفين. كان قد صعد إلى دوري المحترفين في موسم 2007-2008 للمرة الثانية في تاريخه، لكنه هبط إلى دوري الدرجة الأولى في موسم 2008-2009. Advertisements

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