شاموسكا يعلن جاهزية #إدواردو و #كاريلو قبل مواجهة #الشباب بدوري المحترفين

صحيفة الخليج الإلكترونية أعلن البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني لنادي الهلال، جاهزية ثنائي الفريق كارلوس إدواردو، وأندريه كاريلو لمباراة الشباب المقرر لها غدًا الخميس. ويستضيف الهلال نظيره الشباب غدًا الخميس، على ملعب محيط الرعب، ضمن مباريات الجولة 30 والأخيرة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. Advertisements وقال شاموسكا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:”تأكد بشكل رسمي جاهزية ثنائي الفريق إدواردو وكاريلو، ومن الممكن أن يظهروا غدًا أمام الشباب”. أضاف:”كاريلو كان بالفترة الماضية في مرحلة والتأهيل ولم يصل للجاهزية الكاملة وغدًا سيكون من ضمن الأسماء المتواجد في القائمة”. ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 66 نقطة، خلف النصر المتصدر برصيد 67 نقطة.

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