أياكس يتوج بلقب #الدوري_الهولندي للمرة الـ34

حسم أياكس رسمياً لقب الدوري الهولندي للمرة الـ34 في تاريخه بعد الفوز على مضيفه دي جرافشاب 4-1 في الجولة الختامية.

فريق العاصمة حسم اللقب إكلينيكياً يوم الأحد الماضي بعد الفوز على أوتريخت وتعثر الغريم والملاحق أينهوفن على أرض آلكمار.

سجل أهداف أياكس في مباراة اليوم لاسي شونه في الدقيقة 37، نيكولاس تاليافيكو في الدقيقة 44، قبل أن يسجل دوشان تاديتش ثنائية بهدف في الدقيقة 67 من ركلة جزاء وهدف أخر في الدقيقة 87، فيما سجل يوسف الجبلي هدف الفريق المضيف الوحيد في الدقيقة 40.

أياكس أنهى الموسم بـ86 نقطة بفارق 3 نقاط عن آيندهوفن، ليتأهل الثنائي لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.