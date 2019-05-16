ديربي_كاونتي يفاجئ ليدز ويتأهل لمواجهة أستون فيلا في “البلاي أوف” المؤهل #للبريميرليج

بلغ ديربي كونتي مباراة “البلاي أوف” ضد أستون فيلا والتي تؤهل للبريميرليج الموسم المقبل بعد فوزه على مضيفه ليدز يونايتد 4-2 في مباراة إياب نصف النهائي على ملعب “أيلاند رود”.

مباراة الذهاب انتهت بفوز ليدز بهدف نظيف في ملعب ديربي “برايد بارك ستاديوم”.

تقدم ستيوارت دالاس لليدز في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل جاك ماريوت للضيوف في نهائية الشوط الأول.

Advertisements

وباغت ماسون ماونت ليدز بهددف التقدم لديربي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، قبل أن يسجل هاري ويلسون الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 58.

وعاد دالاس للتسجيل مرة أخرى ليقلص الفارق لليدز في الدقيقة 62، قبل أن يسجل المتألق جاك ماريوت الهدف الرابع في الدقيقة 85، ليرجح كفة الفريق الذي يدربه أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد.

مباراة البلاي أوف بين أستون فيلا وديربي كاونتي ستلعب يوم الاثنين المقبل 27 مايو على ملعب “ويمبلي” الشهير.