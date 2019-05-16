نادي #الخليج يتأهل إلى الملحق المؤهل لـ #دوري_المحترفين

صحيفة الخليج الإلكترونية تعادل نادي الخليج مع مضيفه أبها بهدفين لمثلهما، ضمن مباريات الجولة 38 والأخيرة من عمر دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي. وتأهلت أندية:”أبها، وضمك، والعدالة”، إلى دوري المحترفين السعودي بشكل مباشر. Advertisements وبهذا التعادل احتل نادي الخليج المركز الرابع بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 60 نقطة. وسيواجه الخليج صاحب المركز الـ 13 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في الملحق المؤهل لدوري المحترفين. وفي السياق ذاته، هبطت أندية:”القيصومة، هجر، الوشم، العروبة” إلى دوري الدرجة الثانية بشكل رسمي.

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