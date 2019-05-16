نادي #العدالة يصعد رسمياً إلى #الدوري_السعودي_للمحترفين

صحيفة الخليج الإلكترونية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، الفوز على ضيفه ضمك بهدفين مقابل لا شئ، ضمن مباريات الجولة 38 والأخيرة من عمر دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي.

افتتح كاروليس اندريا ماستينور أهداف اللقاء عند الدقيقة 14، قبل أن يضيف راضي حسن الراضي الهدف الثاني في الدقيقة 64.