نادي #العدالة يصعد رسمياً إلى #الدوري_السعودي_للمحترفين

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صحيفة الخليج الإلكترونية
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، الفوز على ضيفه ضمك بهدفين مقابل لا شئ، ضمن مباريات الجولة 38 والأخيرة من عمر دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي.
افتتح كاروليس اندريا ماستينور أهداف اللقاء عند الدقيقة 14، قبل أن يضيف راضي حسن الراضي الهدف الثاني في الدقيقة 64.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد العدالة إلى 63 نقطة في المركز الثالث، ليتأهل بشكل رسمي إلى دوري المحترفين السعودي للمرة الأولى في تاريخه.
يذكر أن ناديا أبها وضمك كانوا قد تأهلوا إلى دوري المحترفين بعد ضمانهم المركز الأول والثاني على الترتيب.
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