دورة #روما: الأمطار تؤجل عودة #فيدرر الى الخميس

أجلت الأمطار المنهمرة بغزارة منذ صباح الأربعاء العودة المنتظرة للنجم السويسري روجيه فيدرر الى دورة روما في كرة المضرب، خامس دورات الماسترز للألف نقطة، لاول مرة منذ ثلاث سنوات الى يوم الخميس. وقرر المنظمون للوهلة الأولى تأجيل المباريات المبرمجة في الفترة الصباحية ليوم الأربعاء وأبرزها مواجهة فيدرر المصنف ثالثا مع البرتغالي جواو سوزا، ولقاء الإسباني رافايل نادال الثاني وحامل اللقب مع الفرنسي جيريمي شادي.

وعلى أمل تحسن الطقس السائد وتوقف الأمطار، أبقى هؤلاء على الفترة المسائية والتي يشارك فيها بشكل خاص المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والأولى في العالم اليابانية ناومي أوساكا، لكنهم عادوا وأعلنوا في المساء تأجيل جميع المباريات الى الغد.

وكان من المقرر أن يلتقي ديوكوفيتش في تلك الفترة مع الكندي دينيس شابوفالوف، فيما تواجه أوساكا السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا كما في دورة مدريد الأسبوع الماضي حيث هزمتها في الدور الأول بمجموعتين 6-2 و7-6 (8-6).

وبدأت الأمطار بالهطول دون توقف عند الساعة 9,30 صباحا قبل نحو ساعة ونصف من الموعد المحدد لانطلاق مباريات الرجال والسيدات على الملاعب المختلفة، ما اضطر المنظمين الى اعلان تأخيرها مرات عدة كان آخرها قرابة الساعة 18,00 اي بعد نحو سبع ساعات على الموعد الأصلي.

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وكان مفترضا أن يبدأ فيدرر الفترة الصباحية في أول مباراة للمصنف أول في العالم سابقا والبالغ 37 عاما، على ملعب “فورو إيتاليكو” منذ 2016 حيث خرج من ربع النهائي على يد النمسوي دومينيك تييم، ثم آثر في الموسمين الماضيين عدم المشاركة في دورات الملاعب الترابية والاستعداد للملاعب العشبية المفضلة لديه.

ولم تتوقف الأمطار عن الهطول على العاصمة الإيطالية التي تعيش أجواء باردة على غير العادة في مثل هذه الفترة من السنة.

وأحدث الإعلان عن عودة فيدرر، صاحب 20 لقبا في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، الى الملعب الرئيسي السبت حماسا هائلا استغله المنظمون لرفع سعر البطاقات المتبقية ليوم الأربعاء بشكل كبير (من 96 الى 212 يورو)، ولم يستطع حاملوها الاستفادة منها في الموعد المقرر.

وكانت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة احرزت اللقب في العامين الماضيين على حساب الرومانية سيمونا هاليب، لكنها خرجت مبكرا في هذه النسخة بخسارتها في الدور الثاني بعد أن أعفيت من خوض الأول، أمام البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا 6-4 و1-6 و5-7 في مباراة انتهت في وقت متأخر من الليلة الماضية.

ويستهل “الثلاثة الكبار” في فئة الرجال: ديوكوفيتش، نادال وفيدرر مشوارهم في الدورة الإيطالية اعتبارا من الخميس على أن تبدأ المباريات قبل ساعة واحدة من المعتاد عند العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (8,00 ت غ)، حسب ما أكد المنظمون.